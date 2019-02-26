В Калининграде мусорный оператор собрал с юрлиц всего 1 миллион рублей из 135

СЕГОДНЯ 17:38 2019-02-26T17:40:40+03:00

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Во вторник 26 февраля руководитель предприятия «Единая система обращения с отходами» Алексей Хряпченко сообщил «Комсомолке», что за минувший месяц за вывоз мусора с населения и юрлиц было собрано куда меньше средств, чем планировалось.

- По тем квитанциям, которые мы выставили напрямую, с физлиц собрано всего 13 миллионов рублей, - сообщил Хряпченко. – Платежей от управляющих компаний мы еще не видели. Начислили же мы порядка 57 миллионов рублей за первый месяц.

Хряпченко уточнил, что его предприятие выставило 390 тысяч лицевых счетов физлицам. При этом, с них сбор средств налажен куда лучше, чем с юрлиц, так как с них ЕСОО получила всего миллион рублей.

- В целом, в бюджет предприятия с юрлиц должно поступить 135 миллионов за месяц, - заявил Хряпченко. – Дело в том, что кто-то не платит в силу того, что не хочет платить. Но это уже работа для судебных органов. Некоторые не платят, так как несвоевременно подали заявку на заключение договора. Мы такие вещи, как площадь складских помещений или торговые площади, а также количество сотрудников из открытых источников узнать не можем. Мы, конечно, выставим счета, но насколько они будут актуальны - это вопрос уже потребителя. Дальше в судах будем рассматривать вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU