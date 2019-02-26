В Калининградской области хотят создать 2300 дополнительных мест в яслях к 2024 году

СЕГОДНЯ 17:54 2019-02-26T17:55:40+03:00

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К 2024 году в Калининградской области должна быть обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Это позволит женщинам, имеющих детей, совмещать работу с семейными обязанностями, рассказала на заседании регионального правительства министр социальной политики Анжелика Майстер.

По ее словам, в области к 2024 году планируется создание 2 300 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и еще более 1,3 тысячи мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

- За шесть лет будут построены десять новых детских садов, в том числе пристройки к зданию и осуществлен выкуп нового корпуса, - сообщила Анжелика Майстер.

Министр отметила, что уже в этом году свои двери откроют четыре дошкольных учреждения. Кроме того, профессиональную переподготовку и переобучение пройдут не менее 1 242 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU