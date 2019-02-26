Замруководителя союза переработчиков отходов Калининградской области: Я в восторге от мусорной реформы

СЕГОДНЯ 18:04 2019-02-26T18:04:31+03:00

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Во вторник во время проведения круглого стола по проблеме мусорной реформы в Калининградской области, организованного РБК-Калининград, заместитель руководителя регионального союза переработчиков отходов Калининградской области Марк Балановский заявил, что пока он реформой доволен.

- Я лично, как бы это ни прозвучало дня кого-нибудь неприятно, в восторге от этой реформы, - заявил Балановский. – Потому что там, где я живу, ТСЖ, и раньше был бардак на мусорной площадке. Отходы то вывозили, то не вывозили. Крупногабаритные отходы вываливались, черти откуда. А сейчас все строго по СанПиНу: регулярный вывоз ТКО и крупногабаритного мусора. Учитывая, что у меня прямо под подъездом стоит контейнерная площадка, я пока, как житель, радуюсь.

При этом, коллега Балановского – руководитель союза переработчиков Святослав Лавриненко – сообщил на круглом столе, что аккуратный контейнер рядом с его домом заменили на ржавый и менее вместительный. Правда, по словам Лавриненко, периодичность вывоза перевозчик соблюдает.

ИСТОЧНИК KP.RU