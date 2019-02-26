Олег Ступин: Фотографировать переполненные мусорные контейнеры – это такой новый вид спорта

СЕГОДНЯ 18:23 2019-02-26T18:23:43+03:00

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Во вторник во время проведения круглого стола по проблеме мусорной реформы в Калининградской области, организованного РБК-Калининград, министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин заявил, что по-прежнему много недовольных проведением мусорной реформы.

- Есть все-таки недовольные, и они в фейсбуке много фотографий выкладывают, - заявил Ступин. - Это новый вид спорта – выкладывать заполненные контейнерные баки, особенно если рядом с ними что-то валяется. Есть все-таки законодательные аспекты, которые определяют, кто все-таки должен убирать то, что там валяется.

Также Ступин добавил, что после решения главных мусорных проблем в регионе министерство перейдет к деталям.

- Мы сейчас разберемся со всеми вопросами, связанными с полигонами и запуском регоператора, и начнем плотно работать с управляющими компаниями, чтобы они ставили контейнера в соответствии с нормативом, чтобы не было такого, что постоянно завалена вся контейнерная площадка. Но мы уже сегодня знаем, что на эти площадки мусоровозы приезжают ежедневно, - пояснил министр.

Тут Ступин напомнил, что оператор сделал открытую интернет-карту, по которой можно узнать о периодичности вывоза отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU