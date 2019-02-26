Хряпченко: Мусор мы продолжим вывозить, но лучше все-таки за него платить

СЕГОДНЯ 19:50 2019-02-26T19:50:53+03:00

По словам главного калининградского мусорщика, план «Б» на случай саботажа населения и бизнеса у него есть

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Во вторник во время проведения круглого стола по проблеме мусорной реформы в Калининградской области, организованного РБК-Калининград, директор Центрального рынка Сергей Званок спросил у руководителя предприятия «Единая система обращения с отходами» Алексея Хряпченко, есть ли у него какой-нибудь план «Б» на тот случай, если жители области и юрлица так и не начнут платить за вывоз мусора.

- С точки зрения финансового обеспечения у нас есть еще «жирок» старый, и план у нас есть, - ответил Хряпченко.

- То есть, есть гарантия, что к нам и через три месяца приедет транспортник и этот мусор вывезет? – переспросил директор рынка.

- Да, но все-таки желательно за вывоз платить, - уточнил Хряпченко.

- Дело в том, что даже если в течение суток у нас мусор не вывезти, то наступят тяжелые последствия. Рынок – это не жилой дом, - добавил Званок.

На том же круглом столе главный калининградский мусорщик сообщил, что его предприятие за месяц собрало с юрлиц всего 1 миллион рублей из 135.

ИСТОЧНИК KP.RU