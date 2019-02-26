Хряпченко: Мусор мы продолжим вывозить, но лучше все-таки за него платить
Во вторник во время проведения круглого стола по проблеме мусорной реформы в Калининградской области, организованного РБК-Калининград, директор Центрального рынка Сергей Званок спросил у руководителя предприятия «Единая система обращения с отходами» Алексея Хряпченко, есть ли у него какой-нибудь план «Б» на тот случай, если жители области и юрлица так и не начнут платить за вывоз мусора.
- С точки зрения финансового обеспечения у нас есть еще «жирок» старый, и план у нас есть, - ответил Хряпченко.
- То есть, есть гарантия, что к нам и через три месяца приедет транспортник и этот мусор вывезет? – переспросил директор рынка.
- Да, но все-таки желательно за вывоз платить, - уточнил Хряпченко.
- Дело в том, что даже если в течение суток у нас мусор не вывезти, то наступят тяжелые последствия. Рынок – это не жилой дом, - добавил Званок.
На том же круглом столе главный калининградский мусорщик сообщил, что его предприятие за месяц собрало с юрлиц всего 1 миллион рублей из 135.
ИСТОЧНИК KP.RU