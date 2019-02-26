Олег Ступин: Мы закроем мусорные полигоны в западной части Калининградской области

СЕГОДНЯ 21:02 2019-02-26T21:07:53+03:00

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Во вторник во время проведения круглого стола по проблеме мусорной реформы в Калининградской области, организованного РБК-Калининград, министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин объяснил, для чего в Калининградской области появилась новая система обращения с отходами.

- Результатом этой реформы станет закрытие полигонов, особенно в западной части, которые, по нашему мнению, не соответствуют современным технологиям и современному пониманию того, что такое полигон, - заявил Ступин. - Первый такой шаг – создание полноценной отрасли по обращению с отходами, который позволит извлекать полезные фракции и минимизировать вред окружающей среде. Во всем мире это работает. Есть лишь исключительные случаи, где сбор и вывоз коммунальных отходов не централизован.

- Уход от полигонной системы обращения с отходами – это мечта всех развитых стран, - добавил руководитель регионального союза переработчиков отходов Калининградской области Святослав Лавриненко.

ИСТОЧНИК KP.RU