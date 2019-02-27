2019-02-27T08:36:18+03:00
Происшествия

В Калининградской области за день случилось 25 пожаров в полях

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области продолжается сезон палов – горит сухая прошлогодняя трава в полях. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, только за прошедший день 26 февраля пожарно-спасательные подразделения 25 раз привлекались для ликвидации палов.

Обошлось без пострадавших.

В тушении травы участвовали расчеты 15 пожарно-спасательных частей в составе 94 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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