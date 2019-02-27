В Калининградской области за день случилось 25 пожаров в полях
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области продолжается сезон палов – горит сухая прошлогодняя трава в полях. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, только за прошедший день 26 февраля пожарно-спасательные подразделения 25 раз привлекались для ликвидации палов.
Обошлось без пострадавших.
В тушении травы участвовали расчеты 15 пожарно-спасательных частей в составе 94 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU