Жителя Гвардейска будут судить за незаконную рубку деревьев

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-27T10:24:41+03:00

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В Гвардейском районе полицейские задержали местного жителя за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

При этом,63-летний пенсионер пытался вывезти 11 спиленных деревьев при помощи друзей, которых он ввел в заблуждение, заявив, что у него имеется на это разрешение.

Помимо уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», ему придется отвечать и за кражу спиленных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU