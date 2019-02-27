Жителя Гвардейска будут судить за незаконную рубку деревьев
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В Гвардейском районе полицейские задержали местного жителя за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
При этом,63-летний пенсионер пытался вывезти 11 спиленных деревьев при помощи друзей, которых он ввел в заблуждение, заявив, что у него имеется на это разрешение.
Помимо уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», ему придется отвечать и за кражу спиленных деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU