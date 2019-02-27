Новый резидент ОЭЗ планирует построить вертодром под Калининградом

СЕГОДНЯ 10:31 2019-02-27T10:49:45+03:00

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Один из крупнейших вертолетных операторов России стал резидентом калининградской Особой экономической зоны. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.

Авиакомпания «Скол» намерена построить современный вертодром в Калининградской области, создать 206 новых рабочих мест и инвестировать в экономику региона 153 млн рублей. Инвестпроект предусматривает строительство в Зеленоградском районе комплекса из ангаров, административного здания, взлётно-посадочной полосы, площадки для разлёта вертолетов, топливозаправочного комплекса и другого оборудования, необходимого для эксплуатации объекта.

«Скол» уже более 18 лет специализируется на вертолетных пассажирских и грузовых перевозках по всему миру. В парк авиакомпании входит 11 тяжёлых транспортных вертолетов «МИ-26Т», 17 вертолетов «МИ-8», два пассажирских самолета «ЯК-40», два французских многоцелевых вертолета Airbus Helicopters H125, итальянский многоцелевой вертолет Agusta Westland AW109 SP, пять канадских турбовинтовых пассажирских самолётов Dhc-6 Twin Otter S 400 и три американских самолета Сessna 208b Grand Caravan.

ИСТОЧНИК KP.RU