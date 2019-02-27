2019-02-27T10:37:32+03:00
Общество

В Славске в ДТП пострадал водитель мотоблока

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник,26 февраля, в Калининградской области произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Новой в Славске 45-летняя водитель «Ауди» на перекрестке пошла на обгон и врезалась в мотоблок «Беларусь» с прицепом. При этом, 63-летний водитель мотоблока поворачивал налево без указания поворота.

В результате ДТП водитель мотоблока получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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