В Славске в ДТП пострадал водитель мотоблока
.Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник,26 февраля, в Калининградской области произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На улице Новой в Славске 45-летняя водитель «Ауди» на перекрестке пошла на обгон и врезалась в мотоблок «Беларусь» с прицепом. При этом, 63-летний водитель мотоблока поворачивал налево без указания поворота.
В результате ДТП водитель мотоблока получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU