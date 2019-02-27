Бывшего начальника УФМС по Калининградской области будут судить за получение крупной взятки
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника УФМС по Калининградской области. Сергея Савина обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СК.
По версии следствия, с августа 2010 по декабрь 2013 года директор одного из кафе бесплатно кормил Савина. За это время начальник УФМС «наел» на 721 тыс рублей.
- Незаконное вознаграждение предусматривалось за общее покровительство и попустительство по службе в виде непроведения органами УФМС проверок этого предприятия на предмет соблюдения миграционного законодательства, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Также Савин, по версии следствия, оказывал работникам кафе содействие в оформлении разрешений на работу и другие услуги при получении миграционных документов.
- В ходе расследования уголовного дела для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа на денежные средства и земельный участок обвиняемого стоимостью более полумиллиона рублей наложен арест, - добавили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU