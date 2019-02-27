В Калининграде на девяти улицах не будет электричества

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-27T11:17:59+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на пер. Розовый 1-7, 4-16, пер. Рябиновый 1-7, 4-14, пр-т Мира 183-191е, 172б, 186а, ул. Менделеева 55-57, ул. Серж. Мишина 49-55а, 52-56в, ул. Тихоненко 57- 81, 60-76.

С 13:30 до 18 часов электричество будет отключено в домах на пр-т Победы, 61, 65, ул. Вагоностроительная, 1-5, 6-10, ул. Кутузова, 42, 47, ул. Тихоненко, 26-58, 33-59, пр-т Мира, 176-192, 191, ул. Серж. Мишина 50, 57-79.

ИСТОЧНИК KP.RU