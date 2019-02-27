2019-02-27T11:33:44+03:00
Общество

Калининградец похитил трехметровую трубу для канализации

Виктор Сергеев
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В Гурьевском районе полицейские раскрыли необычный грабеж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром в поселке Малое Исаково неизвестный открыто похитил трёхметровую металлическую трубу для канализации.

Действия злоумышленника попали на запись видеорегистратора в автомобиле очевидца, так что установить его личность не составило большого труда. Грабителем оказался 35-летний житель Багратионовского района.

- Выяснилось, что мужчина похитил канализационную трубу, чтобы позднее сдать ее на металлолом. Полученные средства мужчина успел потратить на себя, - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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