В Калининграде выберут лучшего курсанта региона

СЕГОДНЯ 11:39 2019-02-27T11:39:22+03:00

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В среду, 27 февраля, в Калининграде состоится традиционный конкурс «Курсант года». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За победу будут бороться курсанты из Калининградского филиала СПбУ МВД России, Калининградского пограничного института, Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота и филиала Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия».

Мероприятие состоится в БФУ им. И. Канта (ул. А. Невского, 14). Начало в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU