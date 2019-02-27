Калининградцы выиграли пять наград международного турнира по стрельбе

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-27T11:44:37+03:00

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Ежегодный международный турнир по пулевой стрельбе принял польский город Пуцк, куда съехались 200 спортсменов из Литвы, Польши и России.

Калининградцы на этих соревнованиях выиграли одну золотую и пять бронзовых наград.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, самым успешным стал призер аналогичного турнира-2018 Александр Белоусов. Он стал первым в упражнении ВП-40 в категории «младшие юниоры». В этом же упражнении по стрельбе сорока патронами из пневматической винтовки по мишени с 10 метров он стал третьим.

В минспорта отметили, что рекорд Калининградской области обновила Ева Неман, став четвертой среди женщин в упражнении ВП-60. В этой же олимпийской дисциплине по стрельбе 60 патронами в мишень с 10 метров бронза у Вероники Михайловой, Игоря Парусенко, Наталии Александровой, Артема Болдова.

В мае наши стрелки примут участие в первенстве России, которое в этом сезоне пройдет в столице Адыгеи.

ИСТОЧНИК KP.RU