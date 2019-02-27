В Калининграде откроется выставка, посвященная 70-летию областного общества охотников
К 70-летию Калининградского областного общества охотников подготовили выставку, которая 28 февраля откроется в историко-художественном музее.
Как рассказали организаторы, на выставке представят коллекцию скульптур и штофов, которая повествует об истории регионального общества. Здесь можно будет увидеть, конечно, и охотничьи трофеи.
Посетителям расскажут о том, как и зачем кормят животных. В хозяйствах регионального общества постоянно функционирует более 620 кормушек и подкормочных площадок, ежегодно засевается более 300 га кормовых полей.
Калининградское областное общество охотников и рыболовов основано в 1949 году. Это самая крупная в области общественная организация, объединяющая в своих рядах 4,5 тыс человек.
Открытие в 16:30. Выставка «Русская охота» проработает до 30 апреля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU