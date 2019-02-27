2019-02-27T12:11:12+03:00
Звезды

В Калининграде откроется выставка, посвященная 70-летию областного общества охотников

Экспозицию представят в историко-художественном музее
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский областной историко-художественный музей
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К 70-летию Калининградского областного общества охотников подготовили выставку, которая 28 февраля откроется в историко-художественном музее.

Как рассказали организаторы, на выставке представят коллекцию скульптур и штофов, которая повествует об истории регионального общества. Здесь можно будет увидеть, конечно, и охотничьи трофеи.

Посетителям расскажут о том, как и зачем кормят животных. В хозяйствах регионального общества постоянно функционирует более 620 кормушек и подкормочных площадок, ежегодно засевается более 300 га кормовых полей.

Калининградское областное общество охотников и рыболовов основано в 1949 году. Это самая крупная в области общественная организация, объединяющая в своих рядах 4,5 тыс человек.

Открытие в 16:30. Выставка «Русская охота» проработает до 30 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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