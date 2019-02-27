2019-02-27T12:11:45+03:00
Общество

Мэрия: На 42-х улицах Калининграда возможны перебои с электричеством

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В среду на ТЭС «Прегольская» проходят испытания оборудования, из-за чего будет снижена надежность электропитания у потребителей, которых обсуживает эта станция.Об этом сообащет пресс-служба мэрии Калининграда.

Перебои с электричеством возможны на 42-х улицах города:

наб. Старопрегольская 8а (ЦТП «Старопрегольская»)

пр-т Калинина

пр-т Ленинский

пр-т Мира

пр-т Московский

пр-т Советский

туп. Тихорецкий (ВНС)

ул. А. Суворова

ул. Автомобильная

ул. Айвазовского

ул. Акварельная

ул. Аллея смелых 136 (роддом №3), ВНС

ул. Ангарская

ул. Б. Хмельницкого

ул. Багратиона

ул. Батальная

ул. Больничная 34-38 (больница водников)

ул. Ген. Галицкого

ул. Ген. Толстикова (госпиталь УФСБ)

ул. Д. Донского 1(адм. здание ПКО), 23 (дет. обл. больница)

ул. Двинская

ул. Дзержинского 147 (больница №5)

ул. К. Назаровой

ул. Киевская (КНС-8)

ул. Книжная

ул. Леонова

ул. Комсомольская

ул. Летняя 1 (больница железнодорожников), 3 (ЦГКБ), 5 (ЦГКБ)

ул. Мариупольская

ул. Марш. Баграмяна

ул. Мичурина

ул. Муромская (котельная «Муромская»)

ул. Нансена

ул. П. Морозова

ул. Подп. Емельянова 157 (ВНС «Южная»)

ул. Полоцкая (ВНС «Полоцкая»)

ул. Портовая (ЦТП «Портовая»)

ул. Серпуховская

ул. Театральная

ул. У. Громовой

ул. Черниговская

ул. Эльблонгская (котельная «Балтийская»)

ИСТОЧНИК KP.RU

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