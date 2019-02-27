СМИ сообщили о задержании замглавы администрации Черняховска

СЕГОДНЯ 12:24 2019-02-27T12:24:55+03:00

Чиновника подозревают в получении взятки

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В Черняховске задержан заместитель главы администрации Александр Казимирский. Об этом сообщает районная газета «Право знать».

По данным издания, чиновника задержали по подозрению в получении взятки.

Как стало известно «Комсомолке», сейчас в городской администрации проводятся следственные мероприятия.

Глава администрации Черняховска Сергей Булычев оказался недоступным для комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU