СМИ сообщили о задержании замглавы администрации Черняховска
Чиновника подозревают в получении взятки
Изменить размер текста:
В Черняховске задержан заместитель главы администрации Александр Казимирский. Об этом сообщает районная газета «Право знать».
По данным издания, чиновника задержали по подозрению в получении взятки.
Как стало известно «Комсомолке», сейчас в городской администрации проводятся следственные мероприятия.
Глава администрации Черняховска Сергей Булычев оказался недоступным для комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU