2019-02-27T12:30:59+03:00
Общество

Пьяный калининградец угнал автомобиль и катался по городу, пока не закончилось топливо

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полицейские задержали калининградца за угон автомобиля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пьяный 32-летний мужчина обратил внимание на незакрытый «Фольксваген» на парковке около супермаркета на улице Интернациональной. Более того, в замке зажигания находился ключ. Завладев машиной, злоумышленник поехал кататься по городу, а когда топливо закончилось, бросил машину в переулке Загородном и скрылся.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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