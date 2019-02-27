В приюте для диких животных под Калининградом установили теплицы, в которых будут жить лебеди

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-27T12:46:46+03:00

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Хорошая новость пришла из приюта «Клюквенное», который расположен под Калининградом. Там установили две большие теплицы, в которых теперь могут жить звери и птицы, проходящие лечение. Об этом рассказали на страничке «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.

По словам владелицы приюта, площадку под установку теплиц пришлось долго готовить и равнять бульдозером. Ранее на этой площади жил кабан, который изрыл всю землю.

Еще одна сложность заключалась в том, что нужно было убрать сено вперемешку с птичьим пометом – на этой подстилке всю зиму жили десятки спасенных волонтерами лебедей.

Однако, все было сделано и теплицы для птиц благополучно установили.

«Теперь предстоит под руководством опытного электрика оборудовать бокс для обогрева слабых и мокрых птиц и закрыть боковины решеткой, чтобы мощные птицы не разбили крыльями карбонат. Но у нас впереди весна и лето, справимся!» - сообщает владелица приюта «Клюквенное».

ИСТОЧНИК KP.RU