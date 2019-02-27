В «Храброво» задержали шесть грузчиков и диспетчера за кражи из багажа

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-27T13:01:15+03:00

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В калининградском аэропорту «Храброво» пресечена деятельность группы сотрудников, которые крали ценные вещи из багажа. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Сообщается, что шесть грузчиков и старший диспетчер во время выгрузки багажа вскрывали коробки и похищали мобильные телефоны, получателями которых должны были стать сотовые операторы. Кроме того, полицейские установили трое скупщиков краденого, сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе обысков у задержанных изъяли свыше 20 телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU