В Калининграде первая многодетная семья получила 300 тысяч вместо бесплатного участка
В Калининграде многодетной семье вручили первый сертификат на 300 тысяч рублей вместо бесплатного земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, с этого года многодетные семьи, которым полагаются бесплатные земельные участки для строительства дома, могут взять взамен 300 тысяч рублей. Такая альтернативная мера поддержки была введена по инициативе губернатора Антона Алиханова.
- Сегодня подано уже 240 обращений на эту выплату. Наиболее активные семьи проживают в Калининграде. Нами принято 189 положительных решений, и семьям переведено около 60 миллионов рублей. Остальные заявки ещё рассматриваются, – отметил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU