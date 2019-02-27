2019-02-27T13:14:22+03:00
Общество

В Калининграде первая многодетная семья получила 300 тысяч вместо бесплатного участка

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде многодетной семье вручили первый сертификат на 300 тысяч рублей вместо бесплатного земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, с этого года многодетные семьи, которым полагаются бесплатные земельные участки для строительства дома, могут взять взамен 300 тысяч рублей. Такая альтернативная мера поддержки была введена по инициативе губернатора Антона Алиханова.

- Сегодня подано уже 240 обращений на эту выплату. Наиболее активные семьи проживают в Калининграде. Нами принято 189 положительных решений, и семьям переведено около 60 миллионов рублей. Остальные заявки ещё рассматриваются, – отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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