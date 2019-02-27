2019-02-27T13:25:13+03:00
Общество

В Калининграде почти на месяц закрывается корпус детсада №101

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде на месяц закрывается корпус детского сада №101 на улице Пролетарской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В корпусе пройдет капитальный ремонт пищеблока.

- Поэтому с 4 марта до завершения работ, ориентировочно, до 27 марта, все воспитанники корпуса будут распределены в другие дошкольные учреждения, - сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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