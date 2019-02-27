2019-02-27T14:57:03+03:00
Общество

В Калининградской области отремонтировали пять спортивных залов в сельских школах

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В 2018 году в Калининградской области отремонтировали пять спортивных залов в сельских школах. Хорошие условия для занятия детей физической культурой были созданы в Гвардейском, Гусевском, Зеленоградском, Озёрском, Правдинском городских округах, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

Программа созданию условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности реализуется уже несколько лет. В 2014-2018 годах регион получил из федерального бюджета более 80 миллионов рублей.

За это время был проведен ремонт 43 спортивных залов, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 14 спортплощадок. В проекте приняло участие 50 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.

Всего в общеобразовательных организациях в сельской местности учатся более 15 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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