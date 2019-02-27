Калининградка отсудила у мэрии почти 100 тысяч рублей за упавшее на машину дерево

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-27T15:14:08+03:00

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Жительница Калининграда отсудила ущерб за упавшее на ее машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В августе 2017 года во дворе дома на улице Туркменской на БМВ горожанки упало дерево. Женщина подала в суд на администрацию Калининграда, посчитав, что инцидент произошел из-за отсутствия контроля за состоянием зеленых насаждений на территории общего пользования.

Центральный районный суд решил взыскать с администрации Калининграда материальный ущерб в размере 75 813 рублей, а также судебные расходы – 21 974 рубля. Чиновники пытались обжаловать это решение, однако судебная коллегия по гражданским делам уменьшила лишь компенсацию судебных расходов до 11 974 рублей, признав решение районного суда законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU