Калининградец получил 4 года строгого режима за смертельное ДТП
Жителя Калининградской области приговорили к четырем годам лишения свободы за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Зеленоградского районного суда.
Авария произошла на автодороге из поселка Круглово в поселок Переславское 5 сентябре 2017 года. Водитель «Ауди 100» превысил скорость, выехал на «встречку» и врезался в»Ауди 80», которая поворачивала налево.
В результате столкновения водитель «Ауди 80» от полученных травм погиб на месте происшествия.
Суд признал водителя «сотки» виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU