Калининградец получил 4 года строгого режима за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-27T15:29:02+03:00

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Жителя Калининградской области приговорили к четырем годам лишения свободы за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Зеленоградского районного суда.

Авария произошла на автодороге из поселка Круглово в поселок Переславское 5 сентябре 2017 года. Водитель «Ауди 100» превысил скорость, выехал на «встречку» и врезался в»Ауди 80», которая поворачивала налево.

В результате столкновения водитель «Ауди 80» от полученных травм погиб на месте происшествия.

Суд признал водителя «сотки» виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU