2019-02-27T16:57:58+03:00
Общество

Власти планируют установить еще 8 станций весогабаритного контроля в Калининградской области

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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На калининградских дорогах устанавливают автоматические пункты весогабаритного контроля для сохранения трасс, а не для выписывания штрафов

Власти устанавливают станции весогабаритного контроля, чтобы сохранять дороги, а не штрафовать перевозчиков. Об этом на совещании в региональном правительстве заявила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

- Полагаю, что калининградцы заметили положительные изменения в отрасли. Строятся новые и реконструируются старые дороги. Третий год идет ремонт по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Решая первую задачу – привести областные объекты в нормативное состояние, мы должны позаботиться о сохранении имеющихся трасс. Для этого в регионе построено десять станций автоматического весогабаритного контроля, – рассказала Елена Дятлова.

При этом, отметила глава министерства, работа по контролю за дорогами будет продолжена.

- В перспективе планируется построить еще восемь станций автоматического весогабаритного контроля на региональных дорогах, - заявила Елена Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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