Власти планируют установить еще 8 станций весогабаритного контроля в Калининградской области
На калининградских дорогах устанавливают автоматические пункты весогабаритного контроля для сохранения трасс, а не для выписывания штрафов
Власти устанавливают станции весогабаритного контроля, чтобы сохранять дороги, а не штрафовать перевозчиков. Об этом на совещании в региональном правительстве заявила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.
- Полагаю, что калининградцы заметили положительные изменения в отрасли. Строятся новые и реконструируются старые дороги. Третий год идет ремонт по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Решая первую задачу – привести областные объекты в нормативное состояние, мы должны позаботиться о сохранении имеющихся трасс. Для этого в регионе построено десять станций автоматического весогабаритного контроля, – рассказала Елена Дятлова.
При этом, отметила глава министерства, работа по контролю за дорогами будет продолжена.
- В перспективе планируется построить еще восемь станций автоматического весогабаритного контроля на региональных дорогах, - заявила Елена Дятлова.
ИСТОЧНИК KP.RU