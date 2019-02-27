В мэрии Черняховска пройдет «комплексная проверка» после задержания замглавы Александра Казимирского

СЕГОДНЯ 17:12 2019-02-27T17:15:36+03:00

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Региональное правительство инициировало комплексную проверку администрации Черняховского городского округа после задержания замглавы администрации Александра Казимирского по подозрению в получении взятки. Об этом на заседании антикоррупционной комиссии заявил первый вице-премьер Алексей Родин.

- По согласованию с губернатором, учитывая всю серьезность произошедшего, принимая во внимание объемы бюджетного финансирования программ развития сферы ЖКХ и благоустройства на территории Черняховского городского округа, принято решение провести комплексную проверку деятельности соответствующих структурных подразделений администрации округа, – заявил Родин.

По его словам, региональные власти не позволят «сомнительных игр» с получаемыми бюджетными средствами, которые выделяются на решение важнейших задач в интересах жителей области.

- Факты злоупотреблений, превышения полномочий, получения взяток неотвратимо приведут к наказанию и соответствующим решениям, в том числе в отношении руководства муниципалитетов, - заявил первый вице-премьер правительства Калининградской области.

Напомним, накануне СМИ сообщили о задержании заместителя главы администрации Черняховска Александра Казимирского. Чиновника подозревают в получении взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU