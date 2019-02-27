На ул. Бассейной Калининграде откроется новый ФОК
.Фото: мэрия Калининграда
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В субботу, 2 марта, на улице Бассейной в Калининграде откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В ФОКе будет работать хоккейно-тренировочный комплекс, гимнастический зал, зал для общей физической подготовки, а также первый в регионе специализированный зал кёрлинга.
В пресс-службе мэрии добавили, что в физкультурно-оздоровительном комплексе также будет организован учебно-тренировочный процесс для 400 воспитанников муниципальной детско-юношеской спортивной школы по хоккею.
ИСТОЧНИК KP.RU