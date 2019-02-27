Калининградца с двойным гражданством осудили за сбыт наркотиков
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде к семи годам приговорили гражданина РФ и Германии за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчина приобрел жидкую психотропную смесь, изготовил порошкообразное вещество и продал часть готового «зелья» покупателю. Остальное вещество он хранил в тайнике.
Суд признал калининградца с двойным гражданством виновным в покушении на сбыт психотропных веществ в особо крупном размере. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU