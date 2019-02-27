На окраине Калининграда мужчина изрезал ножом двух женщин
.Фото: Александр Подгорчук
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На окраине Калининграда мужчина изрезал ножом двух женщин. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел в одной из квартир на улице 4-я Большая Окружная в ходе совместного распития спиртного.
- Потерпевших госпитализировали с множественными колото-резаными ранами. Подозреваемого сотрудники полиции задержали на месте преступления по горячим следам, - рассказали в пресс-службе УМВД.
.Следствие возбудило по данному факту уголовные дела об угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU