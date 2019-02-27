СЕГОДНЯ 17:28 2019-02-27T17:29:52+03:00

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На окраине Калининграда мужчина изрезал ножом двух женщин. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в одной из квартир на улице 4-я Большая Окружная в ходе совместного распития спиртного.

- Потерпевших госпитализировали с множественными колото-резаными ранами. Подозреваемого сотрудники полиции задержали на месте преступления по горячим следам, - рассказали в пресс-службе УМВД.

.Следствие возбудило по данному факту уголовные дела об угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU