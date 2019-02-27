В Калининграде для съемок в фильме с Павлом Прилучным ищут бородатых мужчин

СЕГОДНЯ 17:54 2019-02-27T17:54:12+03:00

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В Калининграде продолжаются съемки второго сезона сериала «Преступление» (главные роли в 12-ти серийной ленте по-прежнему исполняют Дарья Мороз и Павел Прилучный).

Очередная кино-смена пройдет в четверг 28 февраля. Как сообщается в ВК в группе «Съемки в кино Калининград», на этот день требуются актеры массовки.

Киношники ищут мужчин 25-45 лет на роли монахов (с бородой) и на роли служителей церкви. Какой длины долна быть борода и нужны ли усы – не уточняется.

Кроме того, для съемок требуются мужчины и женщины 25-50 лет на роли прихожан в храм.

Сообщается, что съемки начнутся 28 февраля в 12:00.

Наше «Преступление» - это ремейк скандинавского сериала «Убийство»/«Forbrydelsen», у которого снято уже три сезона. В первом сезоне отечественного фильма речь шла о расследовании жестокого убийства молодой девушки, которое было в итоге раскрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU