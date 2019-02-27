Калининградца обокрали, пока он отдыхал в бане
Парень лишился мобильного телефона
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В гостинично-банном комплексе на улице Луговой отдыхал 22-летний калининградец. В раздевалке он не обнаружил мобильного телефона, стоимостью 10 тысяч рублей, который оставил в кармане куртки.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что полицейские установили причастность к совершению преступления 27-летней посетительницы сауны, ранее неоднократно судимой.
Девушка уже дала признательные показания и сказала, что похищенный телефон продала.
Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU