2019-02-27T18:10:35+03:00
Происшествия

Калининградца обокрали, пока он отдыхал в бане

Парень лишился мобильного телефона
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В гостинично-банном комплексе на улице Луговой отдыхал 22-летний калининградец. В раздевалке он не обнаружил мобильного телефона, стоимостью 10 тысяч рублей, который оставил в кармане куртки.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что полицейские установили причастность к совершению преступления 27-летней посетительницы сауны, ранее неоднократно судимой.

Девушка уже дала признательные показания и сказала, что похищенный телефон продала.

Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Неманом обнаружен мертвым 16-летний подросток, которого искали с 20 января
В Калининграде для съемок в фильме с Павлом Прилучным ищут бородатых мужчин
На окраине Калининграда мужчина изрезал ножом двух женщин
Калининградца с двойным гражданством осудили за сбыт наркотиков
На ул. Бассейной Калининграде откроется новый ФОК
В мэрии Черняховска пройдет «комплексная проверка» после задержания замглавы Александра Казимирского
Власти планируют установить еще 8 станций весогабаритного контроля в Калининградской области
Калининградец получил 4 года строгого режима за смертельное ДТП
Калининградка отсудила у мэрии почти 100 тысяч рублей за упавшее на машину дерево
В Калининградской области отремонтировали пять спортивных залов в сельских школах
В Калининграде почти на месяц закрывается корпус детсада №101
В Калининграде первая многодетная семья получила 300 тысяч вместо бесплатного участка
Около гимназии №40 на ул. Маточкина запретят останавливаться
В «Храброво» задержали шесть грузчиков и диспетчера за кражи из багажа
В приюте для диких животных под Калининградом установили теплицы, в которых будут жить лебеди
Пьяный калининградец угнал автомобиль и катался по городу, пока не закончилось топливо
СМИ сообщили о задержании замглавы администрации Черняховска
Мэрия: На 42-х улицах Калининграда возможны перебои с электричеством
В Калининграде откроется выставка, посвященная 70-летию областного общества охотников
Калининградцы выиграли пять наград международного турнира по стрельбе
В Калининграде выберут лучшего курсанта региона