Калининградца обокрали, пока он отдыхал в бане

СЕГОДНЯ 18:10 2019-02-27T18:10:35+03:00

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В гостинично-банном комплексе на улице Луговой отдыхал 22-летний калининградец. В раздевалке он не обнаружил мобильного телефона, стоимостью 10 тысяч рублей, который оставил в кармане куртки.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что полицейские установили причастность к совершению преступления 27-летней посетительницы сауны, ранее неоднократно судимой.

Девушка уже дала признательные показания и сказала, что похищенный телефон продала.

Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU