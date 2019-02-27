Под Неманом обнаружен мертвым 16-летний подросток, которого искали с 20 января

СЕГОДНЯ 18:19 2019-02-27T18:19:01+03:00

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Под Неманом найден мертвым 16-летний Илья Ващенко, который находился в розыске с 20 января. Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших детей S.O.S» в соцсетях.

Илья еще 20 января ушел из дома по улице Свердлова в городе Немане и до настоящего времени его место нахождения было не установлено.

Ранее следственными органами Следственного комитета РФ по Калининградской области было возбуждено уголовное дело об убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU