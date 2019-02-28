В Калининградской области за сутки обнаружили 63 боеприпаса времен войны
В Калининградской области за минувшие сутки обнаружили 63 взрывоопасных предмета, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Так на территории города Калининграда и Багратионовского района нашли минометные мины и артиллерийский снаряд.
Сразу 43 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны – артиллерийские снаряды и разного типа гранаты – обнаружили в поселке Зеленый гай Зеленоградского района.
Десяток артиллерийских снарядов нашли на территории форта №1. Также в Гурьевском районе обнаружили 5 100-мм артиллерийских снарядов.
Все опасные старые боеприпасы были вывезены для последующего уничтожения.
ИСТОЧНИК KP.RU