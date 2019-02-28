2019-02-28T09:13:11+03:00
Спорт

Для болельщиков пустят бесплатные шаттлы на стадион «Калининград»

Ближайший матч состоится 3 марта
Александр КАТЕРУША
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Специальными автобусами активно пользовались в дни проведения ЧМ-2018.Специальными автобусами активно пользовались в дни проведения ЧМ-2018.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде вернут возможность быстро и бесплатно подъехать на стадион на острове. Об этом сообщает пресс-служба «Балтики».

«Для болельщиков, которые планируют посетить поединок «Балтика» — «Авангард» 3 марта, мы организовали специальные автобусы. Впервые с сентября на игру «Балтики» можно будет добраться на шаттле», - говорится в сообщении.

Рейс Ф1 будет отправляться с 14:00 (каждые 12 минут) от остановки «Родина-Мать» (ТРЦ «Европа») на Ленинском проспекте и следовать к Стадиону «Калининград». На шаттле с 18:00 можно будет и покинуть территорию острова после окончания матча.

Отмечается, что проезд на шаттле бесплатный. Так клуб «Балтика» выполняет поручение губернатора по улучшению организации домашних матчей и повышению сервиса для жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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