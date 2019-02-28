К жителю Янтарного в квартиру вломились разбойники с ножом
Мужчине натянули на голову черный пакет и вымогали деньги
Изменить размер текста:
Этот инцидент случился еще в январе этого года, известно стало о нем сейчас.
Житель Светлогорска с двумя приятелями задумал ограбить знакомого. Злоумышленники ворвались в квартиру 46-летнего мужчины, связали хозяина квартиры и, натянув ему на голову черный пакет, начали вымогать деньги.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, приставив нож к горлу несчастного, они принудил его передать им банковскую карту и сказать ПИН-код. Добычей злоумышленников стали... 5 тысяч рублей.
Участники разбоя были разысканы и задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU