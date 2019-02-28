В Калининграде три художника открывают одну выставку о любви

СЕГОДНЯ 09:33 2019-02-28T10:02:53+03:00

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В четверг 28 февраля, в последний день зимы, в Калининградском историко-художественном музее открывается выставка творческих работ под названием «Любовь». Как рассказали организаторы, в экспозиции представят работы трех художников: графиков Людмилы Елфимовой и Натальи Баёвой, керамиста Натальи Чепкасовой.

Художники признались, что тема любви стала для них когда-то отправной точкой.

- Любовь безгранична в своих чувствах, эмоциях, проявлениях и образах, - говорят авторы.

Выставка откроется в 16:00 и проработает в Калининградском областном историко-художественном музее до 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU