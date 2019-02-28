Пьяный калининградец пытался украсть строительные леса на улице Радищева
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В Калининграде операторы «Безопасного города» помогли пресечь кражу строительных лесов.
Инцидент произошел на улице Радищева. Камеры зафиксировали мужчину, который проник на придомовую территорию и вынес оттуда элементы строительных лесов.
Операторы сообщили о злоумышленнике в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали пьяного 64-летнего мужчину.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU