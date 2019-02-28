В Нестерове осудили проводника поезда за контрабанду янтаря
.Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
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В Нестерове осудили проводника поезда «Калининград-Москва» за контрабанду янтаря на 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.
В октябре прошлого года проводник-электромонтер почтового вагона поезда «Калининград-Москва» спрятал в кладовом помещении почти 40 кг янтаря стоимостью более 5 млн рублей. В ходе досмотра на границе вагон вскрыли и контрабанду нашли сотрудники таможни.
Суд признал его виновным в контрабанде и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно. Янтарь конфискован и обращен в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU