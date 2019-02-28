В Нестерове осудили проводника поезда за контрабанду янтаря

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-28T10:35:33+03:00

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В Нестерове осудили проводника поезда «Калининград-Москва» за контрабанду янтаря на 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

В октябре прошлого года проводник-электромонтер почтового вагона поезда «Калининград-Москва» спрятал в кладовом помещении почти 40 кг янтаря стоимостью более 5 млн рублей. В ходе досмотра на границе вагон вскрыли и контрабанду нашли сотрудники таможни.

Суд признал его виновным в контрабанде и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно. Янтарь конфискован и обращен в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU