Калининградцы выбрали сквер, который отремонтируют в 2021 году

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-28T10:38:08+03:00

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В Калининграде подвели итоги голосования по отбору общественной территории, которую отремонтируют в 2021 году. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

Всего в голосовании приняли участие 1688 калининградцев. Большинство голосов набрал сквер у кинотеатра «Киноленд» на улице Киевской.

Объект включили муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU