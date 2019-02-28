Калининградцы выбрали сквер, который отремонтируют в 2021 году
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В Калининграде подвели итоги голосования по отбору общественной территории, которую отремонтируют в 2021 году. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.
Всего в голосовании приняли участие 1688 калининградцев. Большинство голосов набрал сквер у кинотеатра «Киноленд» на улице Киевской.
Объект включили муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» на 2021 год.
ИСТОЧНИК KP.RU