В Гурьевском районе перевернулся «Митсубиси», пострадала пожилая пассажирка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гурьевском районе накануне утром в ДТП пострадал пожилая женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на 4 километре автодороги «Гурьевск-Поддубное». 77-летний водитель «Митсубиси» на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП 72- летняя пассажир получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU