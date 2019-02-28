В Гурьевском районе перевернулся «Митсубиси», пострадала пожилая пассажирка

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-28T10:52:58+03:00

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В Гурьевском районе накануне утром в ДТП пострадал пожилая женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на 4 километре автодороги «Гурьевск-Поддубное». 77-летний водитель «Митсубиси» на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 72- летняя пассажир получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU