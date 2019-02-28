В Калининграде за сутки оштрафовали 23 пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-28T10:57:22+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области к административной ответственности привлекли 23 пешехода-нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Все нарушители переходили проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Госавтоинспекция напоминает, что автомобиль представляет повышенную опасность для пешеходов. Для того, чтобы избежать непоправимых последствий, пешеходы должны неукоснительно соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU