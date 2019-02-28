В субботу в Калининградской области пройдет «День женского здоровья»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-28T11:00:50+03:00

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В субботу, 2 марта в регионе состоится акция «День женского здоровья». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

- Цель акции – привлечь внимание женщин, в том числе репродуктивного возраста, к своему здоровью.Мероприятие будет проходить во всех медицинских организациях региона, имеющих в своей структуре женские консультации, за исключением центров женского здоровья, в связи с тем, что в этот день здесь ведется плановый прием пациенток, - рассказали в Минздраве.

Акция пройдет 9 до 15 часов.

Более подробную информацию о видах предлагаемых исследований, приеме пациенток акушерами-гинекологами и консультациях других специалистов можно получить по телефонам лечебных учреждений, в которых пройдет мероприятие, – родильных домов №№ 3 и 4 Калининграда, а также женских консультаций городских и районных больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU