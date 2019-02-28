Нетрезвую и одинокую калининградку ограбили ночью на улице Красной

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-28T11:02:34+03:00

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О том, что по улице Красной в Калининграде ночью лишний раз лучше не ходить, 36-летняя жительница города то ли не знала, то ли позабыла. И отправилась в опасное путешествие мало того что в одиночку, так еще и будучи несколько навеселе. Неудивительно, что старательно искавшая приключений дама их в итоге нашла: налетевший невесть откуда молодчик толкнул бедняжку, вырвал у нее из рук мобильник, сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном и был таков.

Впрочем, неизвестным преступник оставался недолго. Оперативники угрозыска ОМВД по Центральному району, куда обратилась потерпевшая, опросили очевидцев и возможных свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. И в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность 30-летнего жителя Правдинского района.

Задержанному гастролеру из областной глубинки теперь светит до четырех лет «зоны». Хотя мужику не привыкать – ранее он уже был судим. Теперь полицейские устанавливают, куда рецидивист успел сбыть свою добычу.

ИСТОЧНИК KP.RU