Парусник «Крузенштерн» начали готовить к плаванию в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Калининграде к началу навигации 2019 года проходят плановые ремонтные работы на барках «Седов» и «Крузенштерн». Так что пока курсанты проходят тренинги, на Светловском судоремонтном заводе кипит работа.
Как сообщает пресс-служба БГАРФ, на причале на свежеокрашенный, белоснежный корпус «Седова» наносятся контрастные канты. А место в плавучем доке занял «Крузенштерн».
В академии отмечают, что на 2019-2020 гг. для обоих барков запланированы масштабные экспедиции. Плавания будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды - самого южного континента нашей планеты.
Откроет навигацию этого года в марте «Седов» и совершит три рейса. Это будет юбилейный, сотый в его учебной биографии рейс, с заходами в немецкий Бремерхафен и эстонский Таллин.
У «Крузенштерна» будет два рейса, он выйдет в море 4 апреля и посетит Канарские острова, примет участие в традиционных Днях Порта в Гамбурге. В Германии к нему присоединится «Седов». Затем два парусника мира посетят порты Франции. В Руане состоится крупнейший фестиваль парусных судов «L’Armada 2019», в Бордо - винный.
ИСТОЧНИК KP.RU