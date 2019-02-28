2019-02-28T11:09:48+03:00
Общество

Парусник «Крузенштерн» начали готовить к плаванию в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Легендарный барк ремонтируют на Светловском судоремонтном заводе
Александр КАТЕРУША
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"Крузенштерн" в доке. Фото Ивана Паршикова."Крузенштерн" в доке. Фото Ивана Паршикова.Фото: пресс-служба БГА РФ
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В Калининграде к началу навигации 2019 года проходят плановые ремонтные работы на барках «Седов» и «Крузенштерн». Так что пока курсанты проходят тренинги, на Светловском судоремонтном заводе кипит работа.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, на причале на свежеокрашенный, белоснежный корпус «Седова» наносятся контрастные канты. А место в плавучем доке занял «Крузенштерн».

В академии отмечают, что на 2019-2020 гг. для обоих барков запланированы масштабные экспедиции. Плавания будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды - самого южного континента нашей планеты.

Откроет навигацию этого года в марте «Седов» и совершит три рейса. Это будет юбилейный, сотый в его учебной биографии рейс, с заходами в немецкий Бремерхафен и эстонский Таллин.

У «Крузенштерна» будет два рейса, он выйдет в море 4 апреля и посетит Канарские острова, примет участие в традиционных Днях Порта в Гамбурге. В Германии к нему присоединится «Седов». Затем два парусника мира посетят порты Франции. В Руане состоится крупнейший фестиваль парусных судов «L’Armada 2019», в Бордо - винный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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