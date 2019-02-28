СЕГОДНЯ 11:39 2019-02-28T11:41:26+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов отключено электроснабжение на ул. Комсомольская 72,75,77-79а,82, ул. Чекистов, 24, ул. Комсомольская, 26,35,37-39,38-40,41,42,42а,б, ул. К. Маркса, 15б,19,23,28,30-38, ул. Шиллера, 24-28,37, ул. Пацаева, 11,14, ул. Чайковского, 64,66,68.

С 13.30 до 18 часов будет отключено электроснабжение на проспекте Победы, 252 и улице Яналова, 2,5а.

ИСТОЧНИК KP.RU