На Куршской косе выпустят на волю спасенных канюков

СЕГОДНЯ 11:55 2019-02-28T11:55:04+03:00

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Сразу шесть канюков были спасены этой зимой – они были найдены в Правдинском, Гурьевском и Полесском районах и месяц находились на реабилитации у специалистов Клуба соколиной охоты «Бусидо».

Хищных птиц, которые выздоровели, выпустят на волю 1 марта в 12:00 на пирсе музейного комплекса национального парка «Куршская коса» (14,7 км). Как сообщили в нацпарке, канюки питаются в основном грызунами. В период январских снегопадов птицы просто не смогли найти себе пропитание, ослабли и могли погибнуть.

Интересно, что один из спасенных это мохноногий канюк или зимняк, который является обитателем открытой тундры или лесотундры.

В ходе реабилитации птицы полностью восстановили свои силы и готовы к периоду гнездования. Гость с Севера способен отправиться домой, чтобы найти себе пару.

Все желающие могут принять участие в акции по выпуску на волю спасенных канюков.

ИСТОЧНИК KP.RU