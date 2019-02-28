На замглавы администрации Черняховска завели дело за получение особо крупной взятки
В отношении первого заместителя главы администрации Черняховска возбудили уголовное дело. Александр Казимирский подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, чиновник получил от директора строительной компании взятку в размере 1,8 млн рублей. За эти деньги Казимирский обещал предпринимателю «способствовать беспрепятственному подписанию оставшихся актов выполненных работ по муниципальному контракту».
После получения денег его задержали сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.
Сообщается, что Казимирский уже дал признательные показания, следствием рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки.
ИСТОЧНИК KP.RU