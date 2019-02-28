На четверых калининградцев завели дела за пал травы

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-28T12:10:21+03:00

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В Калининградской области уже составлено четыре административных протокола за несанкционированный пал травы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В ведомстве отмечают, что только за последние сутки в регионе было зафиксировано 42 пала. Возгорания были зафиксированы на территории Неманского, Краснознаменского, Гвардейского, Багратионовского, Правдинского, Черняховского, Озерского, Гурьевского, Пионерского, Краснознаменского городских округов.

Отметим, что для граждан предусмотрен штраф за пал травы до 4 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU