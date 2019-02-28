2019-02-28T12:10:21+03:00
Общество

На четверых калининградцев завели дела за пал травы

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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В Калининградской области уже составлено четыре административных протокола за несанкционированный пал травы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В ведомстве отмечают, что только за последние сутки в регионе было зафиксировано 42 пала. Возгорания были зафиксированы на территории Неманского, Краснознаменского, Гвардейского, Багратионовского, Правдинского, Черняховского, Озерского, Гурьевского, Пионерского, Краснознаменского городских округов.

Отметим, что для граждан предусмотрен штраф за пал травы до 4 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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